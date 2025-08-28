Roberta Capua in lacrime, è morto l’ex marito in un incidente: “Era l’amore della mia vita”

Grave lutto per Roberta Capua, la modella e conduttrice napoletana, eletta Miss Italia nel 1986: l’ex marito è morto in un incidente stradale.

Lutto per Roberta Capua: è morto l’ex marito

“Il 31 maggio scorso, il mio ex marito ha avuto un incidente e non c’è più. Lo dico per la prima volta. Fino a oggi non sono riuscita a parlarne pubblicamente. Sono troppo addolorata e non sono ancora pronta. Lui è stato e resterà il più grande amore della mia vita. La sua scomparsa si aggiunge ad altre cose bruttissime che sono accadute: nel 2023 ho perso anche i miei genitori, che amavo moltissimo. Ma voglio provare a essere ottimista e pensare che dietro l’angolo ci sia qualcosa di bello per me” – ha raccontato la conduttrice al settimanale F.

Di recente la Capua aveva affrontato la sofferta separazione da Stefano Cassoli, l’uomo che aveva sposato nel 2011 e padre di suo figlio Leonardo. In precedenza, invece, era stata sposata con Giorgio Restelli, dirigente Mediaset.

Proprio parlando della separazione da Cassoli, a Storie di donne al bivio, aveva raccontato: “Cosa non gli perdono? Il non aver cercato di tenere con le unghie e con i denti insieme questa relazione. Ci sono crisi da cui ci si può riprendere e a noi non è accaduto. Qui si è rotto tutto definitivamente”.