Ryanair aumenta i controlli sul peso dei bagagli: ai dipendenti 2,50 euro per ogni multa

Ago 28, 2025 - Michele Massa

Quante volte vi è capitato di dover fronteggiare l’ansia dell’imbarco, soprattutto quando il vostro bagaglio a mano sembra essere appena fuori misura? Le compagnie low-cost, come Ryanair, offrono tariffe vantaggiose, ma la lotta con le dimensioni del bagaglio è una costante. Se la valigia supera i limiti consentiti, ecco che scatta la penalità, con una tariffa aggiuntiva da pagare.

Il bonus di Ryanair per aumentare i controlli sui bagagli

Fino ad oggi, i dipendenti di Ryanair ricevevano un bonus di 1,50 euro per ogni bagaglio fuori misura individuato all’imbarco. Ma da ora in poi, la compagnia ha deciso di aumentare il bonus a 2,50 euro, un incremento che potrebbe sembrare modesto, ma che potrebbe fare la differenza per chi si occupa dei controlli a terra.

La vera novità, però, riguarda l’eliminazione del tetto massimo mensile di 80 euro per il bonus. In altre parole, i dipendenti potranno guadagnare più di 80 euro extra al mese, a seconda del numero di valigie fuori misura scovate. Con questo cambiamento, Ryanair punta a incentivare maggiormente i controlli sui bagagli, premiando il personale per ogni valigia “fuori regola” trovata. L’iniziativa sarà ufficiale con l’inizio dell’orario invernale, come dichiarato dall’amministratore delegato Michael O’Leary.

