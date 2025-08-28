Napoli, Carmine è scomparso nel nulla da 4 giorni. La figlia: “Ha bisogno dei suoi farmaci”

Ore di apprensione a Napoli per Carmine Mirabella, un uomo di 67 anni scomparso lo scorso 24 agosto dalla Zona Ospedaliera. Sono trascorsi ben 4 giorni ma non si hanno sue notizie, per questo motivo la famiglia ha lanciato un appello via social.

Napoli, Carmine Mirabella è scomparso: l’appello

“Appello urgente, per favore fatelo girare più che potete da ogni parte. Mio padre, Mirabella Carmine, non ha fatto più ritorno a casa da domenica 24 agosto. Verso le 8:00 di quella mattina si è allontanato a piedi dalla Zona Ospedaliera di Napoli (precisamente da S. Croce)” – si legge nella richiesta d’aiuto lanciata dalla figlia.

“Indossava t-shirt bianca e jeans blu. Ha 67 anni, alto 1.75, corporatura esile, occhi castani, capelli bianchi e porta gli occhiali. Ha bisogno dei suoi farmaci assolutamente, potrebbe trovarsi in stato confusionale, sentirsi spaesato e disorientato. Per favore vi prego, aiutatemi a difendere questo appello, confido nelle vostre condivisioni. Ogni segnalazione potrebbe essere importante. Grazie”.

Per qualsiasi avvistamento utile è possibile mettersi in contatto con i familiari e le forze dell’ordine. Al momento non vi sono aggiornamenti, dell’uomo non c’è ancora nessuna traccia.