Napoli invoca la pace per Gaza, il Cardarelli si illumina: “Porte aperte ai feriti gravi”
Ago 29, 2025 - Veronica Ronza
Il Cardarelli di Napoli illuminato per la pace a Gaza
Napoli mostra ancora una volta la sua vicinanza alle popolazioni colpite da quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza: nella serata di ieri la facciata del padiglione centrale dell’ospedale Cardarelli si è illuminata con i colori della pace.
Napoli vicina a Gaza: la facciata del Cardarelli si illumina
Un modo per esprimere solidarietà agli operatori sanitari impegnati nella Striscia di Gaza e testimoniare la vicinanza dell’ospedale partenopeo alle famiglie delle vittime civili e dei soccorritori caduti per prestare assistenza medica alla popolazione.
“Porte aperte ai feriti più gravi per particolari procedure chirurgiche” – ha commentato il direttore generale Antonio d’Amore, ribadendo l’impegno delle strutture ospedaliere partenopee nell’accogliere i civili in gravi condizioni di salute.
In un momento in cui ospedali e strutture sanitarie diventano bersagli, il Cardarelli ribadisce il valore universale delle cure e del rispetto dei diritti umani. La facciata illuminata intende lanciare simbolicamente un appello per il cessate il fuoco.
Una folta rappresentanza del personale dell’ospedale ha anche aderito all’iniziativa della Giornata del Digiuno per Gaza, manifestando questo pomeriggio, fuori dall’orario di servizio, sullo scalone principale dell’ospedale.