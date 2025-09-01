ULTIM’ORA. Trema ancora la terra nel Napoletano: un’altra scossa di terremoto di 2.7

Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita nella mattinata di oggi, 1 settembre, ai Campi Flegrei. Prosegue, così, lo sciame sismico che, durante la notte e alle prime ore dell’alba, ha scatenato una serie di eventi sismici anche abbastanza forti, avvertiti anche a Napoli.

Un’altra scossa di terremoto ai Campi Flegrei oggi: magnitudo 2.7

La scossa è stata rilevata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano alle ore 10:24 di questa mattina, 1 settembre. La magnitudo è di 2.7 ed è stata localizzata nei pressi della Solfatara.

Nella notte, le scosse più forti sono state registrate alle ore 00:33, 00:40 e 1:29, rispettivamente di magnitudo 2.8, 2.5 e 2.8. La più intensa in assoluto, di magnitudo 4.0, è stata avvertita, dalla popolazione residente e non solo, alle ore 4:55.

In via preliminare sono state conteggiate circa 94 scosse, come comunicato dall’Osservatorio Vesuviano all’amministrazione comunale di Pozzuoli. Al momento non si registrano evidenti danni a cose o persone. Si tratterebbe di scosse rientranti nel normale fenomeno del bradisismo che caratterizza la zona.