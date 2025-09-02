Incidente a Portici, morti a 27 e 22 anni: forse un colpo di sonno alla guida per il conducente

C’è un indagato per la scomparsa di Vincenzo Cozzolino e Salvatore Izzo, i due ragazzi di Torre Annunziata morti nel tragico incidente avvenuto la scorsa domenica mattina sulla A3, all’altezza dell’uscita di Portici. Si tratterebbe del conducente dell’auto nella quale viaggiavano i due giovani deceduti, attualmente ricoverato in gravi condizioni.

Incidente a Portici, morti 2 ragazzi: c’è un indagato

I due ragazzi si trovavano a bordo dell’auto con altri due amici quando, per cause ancora da accertare, si sarebbero schiantati contro la vettura che li precedeva. Ad avere la peggio sono stati Vincenzo e Salvatore, rispettivamente di 27 e 22 anni, entrambi deceduti.

Gli altri due amici che si trovavano con loro risultano ricoverati al Cardarelli e all’Ospedale del Mare. In particolare, stando a quanto rende noto Il Mattino, il conducente è indagato con l’accusa di duplice omicidio stradale. Al momento nessuna pista è stata confermata ma gli inquirenti stanno prendendo in considerazione anche l’ipotesi di un colpo di sonno. Lo schianto, infatti, si è verificato poco prima delle 7 del mattino, probabilmente al rientro da una notte trascorsa tra giovani.

Intanto si attendono i risultati degli esami tossicologici effettuati su tutti i soggetti coinvolti, in particolare sui due conducenti, mentre per i due deceduti potrebbe rivelarsi necessario l’esame autoptico. I tre ragazzi che occupavano l’altra vettura sarebbero riusciti ad uscire spontaneamente dall’abitacolo, riportando soltanto qualche lieve ferita.

Salvatore proprio lo scorso 17 agosto aveva festeggiato con gli amici il suo 22esimo compleanno e in questi giorni avrebbe dovuto iniziare il suo percorso nell’arma dei carabinieri. Vincenzo, invece, era da poco rientrato dall’Umbria (dove si era trasferito) per stabilirsi definitivamente nella sua terra d’origine.