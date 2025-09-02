Attimi di grande spavento nel comune salernitano di Polla nei giorni scorsi, quando una bambina di circa due anni è caduta da alcuni metri lungo l’argine del fiume Tanagro, nella zona del cosiddetto “lungo fiume”.

La piccola, sfuggita per un attimo al controllo dei genitori, sarebbe passata sotto la ringhiera di protezione precipitando sulla sponda sottostante, caratterizzata da più terrazze naturali che hanno parzialmente attutito la caduta.

Immediatamente soccorsa, la bambina è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove i medici hanno riscontrato fratture agli arti. Dopo le prime cure, è stata trasferita per ulteriori accertamenti all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

Secondo quanto emerso, i sanitari partenopei hanno confermato la bontà dell’intervento e dell’assistenza prestata dall’equipe di Polla, disponendo quindi il rientro della piccola presso il reparto di Pediatria del “Curto”.

Le condizioni della bambina, fortunatamente, non destano preoccupazioni.