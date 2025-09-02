Si lancia dal balcone di casa e muore a 17 anni: era stata bocciata per la seconda volta

Tragedia a Latina dove pochi giorni fa è morta una ragazza di soli 17 anni: si sarebbe lanciata dal balcone della sua abitazione, posta al quinto piano di un palazzo, perdendo la vita dopo alcune ore di agonia.

Si lancia dal balcone a Latina: ragazza morta a 17 anni

La giovane sarebbe precipitata dal balcone dell’appartamento, schiantandosi sul suolo. Trasportata d’urgenza in ospedale, i medici avrebbero ritenuto opportuno praticare un intervento chirurgico tempestivo, per poi spostare la paziente in Rianimazione.

Nonostante i tentativi di metterla in salvo, tuttavia, la 17enne non ce l’ha fatta: durante la notte il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità e soprattutto i familiari della vittima.

Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine che stanno indagando sulle cause dell’estremo gesto. Stando a quanto rende noto Rai News, la 17enne era stata bocciata all’esame di riparazione, per il secondo anno consecutivo.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.