Tragedia in Campania, mangia la mozzarella e soffoca davanti ai familiari: è morta

Tragedia a Lentiscosa, frazione di Camerota, celebre località turistica del Salernitano, dove una donna è morta dopo aver mangiato una mozzarella.

Camerota: donna morta dopo un boccone di mozzarella

La vittima si chiamava Maria Gabriella Mercaldo, era originaria di Benevento ed aveva 61 anni. Stando a quanto rende noto Il Corriere del Mezzogiorno si trovava con la sua famiglia nella loro casa vacanze quando si sarebbe consumato il dramma.

La 61enne stava pranzando insieme ai familiari quando, durante il pasto, avrebbe addentato una mozzarella, accusando fin da subito difficoltà respiratorie. Sarebbe deceduta per soffocamento e nemmeno l’intervento tempestivo dei sanitari del 118 si sarebbe reso efficace. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che dovranno ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.

Soltanto una settimana fa, a perdere la vita in simili circostanze, era stata una donna di Marcianise, in provincia di Caserta, deceduta proprio dopo aver assaggiato un pezzo di mozzarella mentre preparava il pranzo per la sua famiglia.