Sposo morto nel giorno del suo matrimonio, malore improvviso al ristorante: aveva 49 anni

Tragedia a Bornasco (Pavia) dove uno sposo è morto poche ore dopo il rito civile, durante la festa di matrimonio: si chiamava Antimo Squillace, aveva 49 anni ed era originario di Napoli.

Tragedia a Pavia, sposo morto durante il matrimonio

Stando a quanto reso noto da La Provincia Pavese, due giorni fa Squillace è convolato a nozze con la sua compagna 31enne e nella stessa giornata ha perso la vita. I due sposi, dopo il rito civile nel Comune di Bornasco, si sono spostati in un agriturismo di Montebello della Battaglia per festeggiare con parenti e amici.

Nel bel mezzo della cerimonia, però, il 49enne sarebbe stato colpito da un malore improvviso. Avrebbe iniziato a sentirsi male dopo essersi recato in camera per cambiarsi d’abito, pronto a scattare alcune fotografie con la sua sposa.

A nulla sarebbero serviti i tentativi dei sanitari del 118, accorsi sul posto, di rianimarlo. Il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale San Matteo di Pavia. Pare che non soffrisse di alcuna particolare patologia, tutti lo descrivono come un uomo in salute.