ULTIM’ORA. Tragedia a Napoli, lite in famiglia finisce nel sangue: moglie uccide il marito

Set 04, 2025 - Veronica Ronza

Carabinieri

Tragedia a Napoli, al quartiere Pendino, dove un uomo sarebbe stato ucciso dalla moglie, davanti agli occhi della figlia.

Tragedia a Napoli, uomo ucciso dalla moglie: aveva 59 anni

Stando a quanto rende noto Il Mattino, l’uomo sarebbe stato colpito con un coltello al culmine di una lite familiare, avvenuta probabilmente all’interno dell’appartamento dove la coppia viveva con la figlia. Al momento non è stata ancora chiarita la dinamica della vicenda.

A perdere la vita sarebbe stato R.C., un uomo di 59 anni. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la moglie avrebbe agito nel tentativo di difendersi da un’ipotetica aggressione da parte del coniuge, nel corso dell’accesa discussione.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che dovranno dare il via alle opportune indagini per fare chiarezza sul delitto. La salma, intanto, è stata posta sotto sequestro.

