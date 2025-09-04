Campi Flegrei, direttrice dell’Osservatorio: “Processo continuo. Ci saranno altri terremoti”

A seguito delle ultime scosse di terremoto registrate, a fornire il punto sulla situazione ai Campi Flegrei è stata la direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, Lucia Pappalardo.

Scosse terremoto ai Campi Flegrei, l’esperta: “Altra sismicità”

“Permane l’aumento della temperatura e dei flussi nella Solfatara dopo gli ultimi rilievi che abbiamo effettuato ieri. Non c’è nessuna variazione rispetto allo stato della caldera che già conosciamo. Il degassamento continua, a cui è legato l’aumento della temperatura” – ha dichiarato la direttrice Pappalardo a Il Mattino.

“Tutto questo fa sì che ci sia il sollevamento e di conseguenza anche l’attività sismica determinata dalla fratturazione della crosta. Si tratta di un processo che per ora è continuo e non sta tornando indietro“ – ha continuato.

Tutto ciò si traduce in un costante rischio sismico. Come già previsto dagli esperti del settore, è plausibile ipotizzare l’arrivo di ulteriori scosse di terremoto, con una magnitudo anche abbastanza elevata, oscillante tra magnitudo di 4 e 5.

“Dopo lo sciame di lunedì non c’è stato nessun aumento della deformazione del suolo ma permangono i 15 millimetri al mese come velocità media del bradisismo. Se il suolo continua a sollevarsi ci aspettiamo altra sismicità perché è un accumulo di stress all’interno delle rocce. Chiaramente non sappiamo di che magnitudo. In questo momento il pericolo maggiore è rappresentato proprio dalla sismicità”.