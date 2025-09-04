Tubercolosi in Campania, ragazzo di 27 anni in ospedale: cos’è e sintomi

Si registra un caso di tubercolosi in Campania: è risultato positivo all’infezione un ragazzo di 27 anni, attualmente ricoverato all’ospedale di Eboli.

Tubercolosi, ragazzo di 27 anni ricoverato a Eboli

Stando a quanto rende noto Il Mattino, il giovane , di origini straniere e residente in un centro di accoglienza a Battipaglia, avrebbe manifestato una febbre persistente e resistente alla cura antibiotica, unitamente a sintomi compatibili con uno stato infettivo in atto.

Giunto in ospedale, sarebbe stata confermata la diagnosi di tubercolosi. Di qui l’avvio delle procedure per isolare il soggetto e prevenire ulteriori casi di contagio. Il paziente è stato sottoposto anche ad alcuni esami radiologici per valutare eventuali danni polmonari. Attualmente è ricoverato presso il reparto di Malattie Infettive del nosocomio di Eboli.

Tubercolosi: cos’è, sintomi e come si previene

La tubercolosi (Tb) è una malattia infettiva e contagiosa, causata da un batterio, il Mycobacterium tuberculosis, chiamato comunemente Bacillo di Koch. Nella maggior parte dei casi interessa i polmoni ma possono essere coinvolte altre parti del corpo e, se non trattata, la malattia può sfociare anche nel decesso.

La Tubercolosi si trasmette per via aerea, attraverso le secrezioni respiratorie emesse nell’aria da un individuo contagioso, per esempio tramite saliva, starnuto o colpo di tosse. Le persone nelle vicinanze possono inspirare i batteri e infettarsi. Attraverso le vie aeree i batteri raggiungono e si depositano nei polmoni dove cominciano a crescere e moltiplicarsi. Da lì in alcuni casi i batteri possono diffondersi attraverso il sangue ad altre parti del corpo.

I sintomi della Tubercolosi polmonare sono tosse (che dura più di 3 settimane), dolore toracico, febbre e sudorazioni notturne. Nel tempo, la tosse può essere accompagnata da presenza di sangue nell’espettorato. Altri sintomi includono stanchezza e debolezza, perdita di peso.