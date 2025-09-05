Uccide il marito nel letto di casa, Lucia confessa: “Mi sento libera, con lui ero già in gabbia”

Avrebbe confessato l’omicidio la 58enne Lucia Salemme, la donna accusata di aver ucciso il marito, Ciro Rapuano, nella loro abitazione di Forcella, a Napoli.

Napoli, la donna che ha ucciso il marito: “Difesa. Mi sento libera”

“Mi sento libera. Dopo aver subito tante angherie ero già in gabbia, quindi ora non cambierà molto. Mi sono difesa, mi aveva aggredita. Mio marito mi ha accoltellato, ho preso l’arma da sotto il cuscino e l’ho colpito” – avrebbe detto la donna durante l’interrogatorio, come rende noto Il Mattino.

Il dramma si sarebbe consumato nella notte a seguito di un’accesa discussione tra i due coniugi, avvenuta pare in camera da letto. Secondo la versione della donna, sarebbe stato Rapuano ad inveire per primo contro di lei così da spingerla a estrarre il coltello da sotto il cuscino per difendersi.

La 58enne racconta di aver subito più volte soprusi e violenze da parte del marito ma non avrebbe mai trovato il coraggio per denunciare. A seguito dell’aggressione lei stessa avrebbe allertato le forze dell’ordine per poi giungere all’ospedale Vecchio Pellegrini, in codice rosso, per le ferite riportate nello scontro.

Un delitto compiuto in casa, dove in quel momento si trovavano anche la figlia della coppia e la loro nipotina di 7 anni che, per fortuna, dormiva e non si sarebbe accorta di nulla. Sarebbero poi stati informati anche l’altra figlia e il genero dei coniugi, che vivono altrove con i loro figli.

Dopo le dimissioni dall’ospedale, la 58enne è stata trasferita al carcere di Secondigliano, dove è stata interrogata. Lucia è una donna molto conosciuta e benvoluta nel suo quartiere, in tanti la definiscono una “bravissima persona”. Anche Ciro non aveva mai dato nessun tipo di problema, sembrava un uomo allegro e solare, molto amorevole soprattutto con le figlie e i nipoti. Qualcuno racconta che avrebbe avuto problemi di tossicodipendenza.