Si sentono male alla cerimonia, quasi tutti gli invitati in ospedale: c’è un bimbo di 20 mesi

Si sarebbe trasformata in un vero e proprio incubo una cerimonia organizzata in un ristorante di San Marcellino, nel Casertano, dove diversi invitati avrebbero iniziato a sentirsi male durante il pranzo per una sospetta intossicazione.

Intossicazione a San Marcellino: malori durante la cerimonia

Circa una ventina i commensali che, dopo aver consumato alcune pietanze, sarebbero finiti presso il pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa e altri nosocomi della provincia, colti da nausea, forti dolori addominali e febbre alta.

Si tratta della quasi totalità degli invitati che hanno preso parte alla festa: stando a quanto rende noto Il Mattino, su 24 partecipanti soltanto 4 persone non avrebbero accusato alcun sintomo. Tra gli ospedalizzati vi sarebbero anche una donna in stato di gravidanza e un bambino di soli 20 mesi.

Per fortuna, tuttavia, nessuno dei pazienti verserebbe in gravi condizioni. Al contrario, tutti sono stati dimessi e dovranno seguire una specifica cura a casa. Pare che anche gli ospiti di altri ricevimenti, tenuti nello stesso locale, avrebbero accusato la stessa sintomatologia.

Sul posto sono giunti i carabinieri del Nas che hanno provveduto a sospendere, in via temporanea, le attività del locale, per fare chiarezza su quanto accaduto e garantire la sicurezza dei clienti. Al momento si ipotizza una tossinfezione di natura batterica, probabilmente legata al batterio della salmonella. Ovviamente sono in corso approfondimenti su tutti gli alimenti e le bevande servite all’interno del ristorante nel corso delle cerimonie.