Malore improvviso dopo la messa, dolore in Campania: parroco ritrovato morto in chiesa

Tragedia a Benevento dove nella mattinata di oggi, 8 settembre, è stato ritrovato morto all’interno della sagrestia della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli il parroco don Pompilio Cristino.

Benevento, malore in chiesa: trovato morto il parroco

A scoprire il corpo senza vita del parroco sarebbe stato il sagrestano. Stando a quanto rende noto Il Corriere, don Pompilio sarebbe deceduto a seguito di un malore improvviso che lo avrebbe colpito mentre si trovava all’interno della sagrestia della parrocchia.

Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità di Benevento dove il sacerdote, già vicario della Diocesi, era molto conosciuto e stimato. A nulla sarebbe servito l’intervento dei sanitari del 118 che non avrebbero potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, don Pompilio si sarebbe sentito male dopo aver recitato la messa delle ore 8:00. Terminata la celebrazione si sarebbe recato in sagrestia dove, in pochi istanti, il suo cuore ha smesso di battere. Era originario di Montecalvo Irpino ed aveva 72 anni.

“La sua guida spirituale, la sua partecipazione attiva e il suo esempio resteranno scolpiti nel cuore di chi lo ha conosciuto e affiancato. A nome della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia, alle comunità parrocchiali e a tutti i confratelli e le consorelle che in questi anni hanno condiviso con lui il cammino di servizio” – ha dichiarato il presidente nazionale delle Misericordie d’Italia, Domenico Giani.