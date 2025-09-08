Mangiano al ristorante e si sentono male, 60 intossicati da salmonella: c’è un bimbo piccolo

Sale a circa 60 il bilancio delle persone colpite da un’intossicazione alimentare dopo aver mangiato all’interno di un ristorante a San Marcellino, nel Casertano. Ai 20 invitati del ricevimento tenuto pochi giorni fa tra le sale del locale, si aggiungono altri commensali che avevano pranzato nella stessa struttura.

San Marcellino, 60 persone con intossicazione al ristorante

Stando a quanto rende noto l’Ansa, si tratterebbe di un’intossicazione da salmonella, un’infezione intestinale causata da un batterio. Tra i commensali colpiti anche una donna in stato di gravidanza e un bambino di un anno e mezzo.

Tutti gli ospiti del ristorante avrebbero presentato la stessa sintomatologia ovvero nausea, vomito, diarrea, mal di testa e in qualche caso anche febbre alta. Alcuni si sono recati presso i vari ospedali del Casertano, mentre altri sono stati assistiti da medici privati. In ogni caso non si rilevano gravi complicanze.

Intanto il locale è stato momentaneamente chiuso dall’Asl di Caserta per dare il via agli opportuni accertamenti che renderanno possibile la ricostruzione dei contagi. La prima segnalazione pervenuta riguarda un gruppo di 20 persone, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare, giunte al ristorante per una cerimonia. All’interno del ristorante non sono state riscontrate particolari carenze igienico-sanitarie.