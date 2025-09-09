Vesuvio Live

Video rubati a Stefano De Martino, la Procura di Roma indaga per revenge porn

Set 09, 2025 - Redazione Vesuviolive

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti con l’ipotesi di revenge porn per i video rubati tramite il sistema di videosorveglianza di un’abitazione e diffusi online, nei quali compare il conduttore televisivo Stefano De Martino insieme alla fidanzata Caroline Tronelli.

Le indagini, affidate alla Polizia Postale, puntano a individuare i responsabili della sottrazione e della successiva pubblicazione dei filmati. Inizialmente l’inchiesta riguardava l’accesso abusivo a un sistema informatico, ma ora è stata qualificata come diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, reato introdotto dal Codice Rosso nel 2019 e punito con pene fino a sei anni di carcere.

Sul caso è intervenuto anche il Garante della Privacy, che ha ordinato l’immediata rimozione dei contenuti, avvertendo che chiunque contribuisca alla loro diffusione rischia conseguenze penali.

