Napoli, aggressione choc a bordo della linea 151: controllore ANM ferito all’orecchio

Oggi alle 15, durante un controllo dei titoli di viaggio sulla linea 151 della Riviera di Chiaia, un controllore dell’ANM è stato aggredito da un passeggero.

L’uomo, descritto come ben vestito e con occhiali a specchio, inizialmente ha dichiarato di non possedere il biglietto e ha promesso di fornire le generalità alla fermata. Una volta sceso, ha cercato di allontanarsi e, quando è stato fermato da un secondo controllore, ha lanciato una bottiglia termica che ha ferito il verificatore all’orecchio, colpendo anche con la valigia.

Il collega ferito ha ricevuto assistenza medica, mentre l’altro controllore ha seguito l’aggressore, segnalando la posizione al 113. La Polizia di Stato e la Polizia Municipale hanno prontamente arrestato l’uomo, che ha opposto resistenza durante l’intervento.