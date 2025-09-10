La trave cede al parco giochi, Francesco non ce l’ha fatta: il bimbo è morto a soli 3 anni

Tragedia a Vibo Valentia, in Calabria, dove il piccolo Francesco, un bambino di soli 3 anni, è morto a seguito di un grave incidente che si è verificato all’interno del parco urbano cittadino.

Vibo Valentia, bambino perde la vita al parco: è morto a 3 anni

Era lo scorso venerdì quando il piccolo, giunto al parco giochi per trascorrere il pomeriggio giocando in compagnia dei suoi genitori, sarebbe rimasto gravemente ferito da una trave in legno. Stando a quanto emerso, l’oggetto di grosse dimensioni gli avrebbe schiacciato il fegato cedendo improvvisamente.

Di qui la corsa presso l’ospedale di Vibo Valentia e il trasferimento immediato presso il Bambin Gesù di Roma, dove Francesco è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Inizialmente, subito dopo l’operazione, il suo quadro clinico sembrava in via di miglioramento. Purtroppo, però, la situazione sarebbe degenerata nelle ultime ore, causando il decesso del paziente.

Nonostante i due interventi effettuati – uno a Vibo Valentia, l’altro al Bambin Gesù di Roma – il piccolo Francesco non ce l’ha fatta. Intanto sono state avviate le indagini per chiarire la dinamica della vicenda.