Agguato a Torre del Greco: sparano colpi di pistola in strada contro un uomo di 37 anni

Agguato a Torre del Greco dove un uomo è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola mentre si trovava in strada.

Agguato a Torre del Greco: ferito un uomo di 37 anni

Il ferimento sarebbe avvenuto in via Piscopia dove, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbero giunte due persone a bordo di uno scooter che avrebbero aperto il fuoco contro la vittima, un uomo di 37 anni.

Il 37enne è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Maresca per poi essere trasferito all’Ospedale del Mare. Ricevuta l’assistenza medica è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni. Intanto sul caso stanno indagando i carabinieri di Torre del Greco per ricostruire con chiarezza l’intera dinamica della vicenda.