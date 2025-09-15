È napoletano il miglior pasticciere d’Italia: Antonio incanta e batte tutti in finale

Si chiama Antonio Costagliola ed è napoletano il pasticciere migliore d’Italia incoronato alla Pastry Bit Competition, il prestigioso concorso ideato da Molino Dallagiovanna che valorizza le eccellenze della pasticceria artigianale.

Il miglior pasticciere d’Italia è napoletano: vince Costagliola

Titolare della pasticceria “Guantiera”, Antonio Costagliola, che vive e lavora tra i territori di Bacoli e Monte di Procida, si è distinto nella competizione nazionale raggiungendo la vittoria assoluta e battendo tutti i suoi avversari, nonostante la sua giovane età.

“Vittoria! A Bacoli una delle pasticcerie più prestigiose d’Italia. Antonio Costagliola vince la finalissima della Pastry Bit Competition e porta alla sua pasticceria Guantiera un titolo molto prestigioso ed ambito da centinaia di pasticcieri italiani” – si legge nella nota diffusa dal sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

“Ha superato tantissimi talenti da Nord a Sud della Nazione, adesso diventerà Ambassador della Molino Dellagiovanna per il 2026, marchio di eccellenza famoso in tutto il mondo. Il giovanissimo Antonio girerà in tutti i continenti per fare da maestro e per continuare a crescere, imparare, incontrando i pasticcieri più famosi su scala mondiale, lavorando insieme a loro. Un sogno che si avvera”.

“Tra gli obiettivi ci sarà quello di diffondere sempre più i gusti del panettone italiano nel pianeta e l’Italia avrà tra i suoi pionieri proprio Antonio Costagliola. Famiglia e lavoro tra Monte di Procida e Bacoli, orgoglio delle nostre comunità, orgoglio flegreo, esempio di sacrificio e passione, simbolo di eccellenza, frutto di talento e tanto lavoro”.

“Bravissimo Antonio, ci vediamo presto alla Guantiera, in via Roma. Siamo tutti al tuo fianco. Possa tu essere esempio positivo per i tanti giovani delle nostre città. Ci hai resi felicissimi. Perché anche grazie a queste eccellenze continuiamo a migliorare ed a sostenere la candidatura di Bacoli come Capitale Italiana della Cultura”.