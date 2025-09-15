Mangiano in un ristorante del Napoletano e si sentono male: 10 persone intossicate

Sono 10 le persone finite in ospedale dopo aver consumato il pranzo in un ristorante di Pozzuoli, in provincia di Napoli, a causa di una intossicazione alimentare.

Intossicazione dopo il pranzo al ristorante a Pozzuoli: 10 ricoveri

Stando a quanto rende noto l’Ansa, i 10 commensali avrebbero iniziato ad accusare i primi sintomi subito dopo aver mangiato presso il locale in questione. Tutti sono finiti in ospedale dove uno di loro è rimasto sotto osservazione ma, per fortuna, non è in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti i carabinieri della locale compagnia che hanno richiesto l’intervento dei Nas e dell’Asl. Al momento non sono state rese note le tipologie di pietanze consumate dai clienti del ristorante né il tipo di intossicazione riscontrata.

Intanto il proprietario della struttura è stato denunciato per gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate mentre il locale è stato posto momentaneamente sotto sequestro. Saranno le indagini a ricostruire con chiarezza la dinamica della vicenda, risalendo alle cause dell’intossicazione. Questa mattina proseguiranno gli accertamenti con i prelievi di cibo da sottoporre ad analisi più approfondite.