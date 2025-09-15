Paura a Napoli, sparano contro un ragazzo: ha 22 anni e sta lottando tra la vita e la morte

Sembrerebbe un agguato quello registrato a Napoli nella notte causando il ferimento di un ragazzo di 22 anni che, attualmente, lotta tra la vita e la morte.

Agguato a Napoli: ferito un ragazzo di 22 anni

Stando a quanto rende noto l’Ansa, il giovane sarebbe giunto in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini di Napoli, accompagnato dal suocero. Il 22enne sarebbe in pericolo di vita per le gravi lesioni riportate.

Qualcuno gli avrebbe esploso contro alcuni colpi di arma da fuoco che avrebbero centrato in particolar modo l’addome. Il 22enne è già stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ma resta in pericolo di vita. La prognosi, al momento, è riservata.

Un agguato che, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe consumato mentre la vittima era all’interno della sua auto, nei pressi di via San Mattia. All’interno della vettura, infatti, i carabinieri hanno ritrovato tracce di sangue e fori alla carrozzeria. Saranno le indagini a fare chiarezza sulla vicenda, risalendo al movente e ai responsabili dell’aggressione.