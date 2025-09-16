Vesuvio Live

Una Bolla Calda avvolgerà Napoli e la Campania, arriva l’ondata anomala: quanto durerà

Set 16, 2025 - Veronica Ronza

Meteo, caldo a Napoli - La spiaggia delle Monache a Posillipo

Nei prossimi giorni avanzerà in Italia un super anticiclone: stando alle previsioni meteo una bolla di caldo avvolgerà tutto il paese, in particolare il Sud, dando il via ad una nuova fase estiva anche a Napoli e in Campania.

Meteo, bolla di caldo in arrivo su Napoli: quando

Secondo le stime de Il Meteo, il caldo anomalo avvolgerà tutte le regioni, mettendo definitivamente fine a quella parentesi instabile che ha caratterizzato le ultime settimane di agosto. Già a partire da mercoledì 17 settembre una vasta area di alta pressione di origine subtropicale si farà strada nel nostro paese, inaugurando una settimana decisamente rovente.

L’anomalia più rilevante riguarderà le temperature che raggiungeranno valori ben lontani dalla media del periodo. Si parla, infatti, di una “bolla calda” che andrà ad estendersi da Nord a Sud, prolungandosi anche verso la Germania e la Francia.

Sarà soprattutto a partire da giovedì, 18 settembre, che le temperature raggiungeranno picchi di oltre 34 gradi nelle regioni centro-meridionali, attestandosi su valori di 31-32 gradi sulle pianure del Nord. Il caldo anomalo ci accompagnerà per tutta la settimana, interessando anche il fine settimana.

Dalla prossima settimana, tuttavia, questa estate settembrina potrebbe già giungere al termine. Da lunedì 22 settembre in poi, infatti, questo flusso caldo potrebbe scontrarsi con la perturbazione atlantica e le prime incursioni fredde dal Nord Europa, scatenando maltempo e crollo dei termometri. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la proiezione attuale.

