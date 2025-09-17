VIDEO/ Iacchetti contro l’israeliano Eyal Mizrahi: “Che hai detto str***o? Ti prendo a pugni”

Alto tasso di tensione nella puntata del 16 settembre di È Sempre Cartabianca su Rete 4 durante un acceso confronto sulla guerra in atto nella Striscia di Gaza.

Protagonisti del dibattito il comico e volto storico della televisione Enzo Iacchetti e Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele.

La discussione, incentrata sulle responsabilità del conflitto e sui numeri delle vittime civili, è degenerata quando Iacchetti ha citato il recente rapporto Onu che accusa Israele di genocidio e ha richiamato le stime internazionali sulle migliaia di morti tra cui molti bambini

Mizrahi ha respinto quelle cifre attribuendo la responsabilità soprattutto a Hamas e sostenendo numeri molto più bassi «non 200mila, ma 50mila, e circa la metà erano terroristi».

La replica di Iacchetti è stata immediata e veemente «stai negando la realtà» ha gridato il comico arrivando a definire inaccettabile la minimizzazione delle sofferenze civili.

Lo scontro verbale è poi esploso quando Mizrahi ha definito Iacchetti ‘fascista’: «Che hai detto str… Vengo giù e ti prendo a pugni, lo so che sei qui sotto» parole che hanno reso necessario l’intervento della conduttrice Bianca Berlinguer per tentare di riportare ordine in studio e che hanno spinto la regia a mandare la pubblicità per interrompere la lite.