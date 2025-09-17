Sbarca a Napoli Rocco De Angelis, il bartender partenopeo da 1 milione di follower

Un’atmosfera che richiama le bodegas spagnole e la creatività della mixology contemporanea: è questa la filosofia di Bodega Rda, il nuovo locale che inaugura venerdì 19 settembre alle ore 19 in via Bisignano 54, nel cuore di Napoli

Dietro al progetto c’è Rocco De Angelis, bartender napoletano classe 1997, oggi tra i più seguiti d’Italia con oltre 1,2 milioni di follower su TikTok.

Cresciuto dietro al bancone fin da giovanissimo, De Angelis ha trasformato la passione in carriera: competizioni vinte, corsi di mixologia, esperimenti innovativi e un libro di successo nel 2024, Il cocktail perfetto. L’arte di bere. Dalla A allo Spritz, che ha segnato un punto di riferimento per gli appassionati

«Bodega Rda è il coronamento di un sogno – spiega Rocco – portare a Napoli un locale che non sia solo tendenza, ma racconto, sapore, esperienza. Un luogo dove bere bene significhi qualità delle materie prime, ricerca negli abbinamenti, cura del dettaglio»

Il concept unisce tapas e cocktail signature: dal pulpo al vinagre de Jerez alle croquetas de jamón, fino alle patatas bravas con allioli, accanto a piatti della tradizione italiana come burrata pugliese e frittura di calamari e gamberi.

Dietro il bancone, i grandi classici reinterpretati – Negroni, Old Fashioned, Margarita – con ingredienti premium, insieme alle creazioni originali firmate Rda, arricchite da infusioni, botanici e spezie locali

Non mancano vini selezionati, birre artigianali e mocktail per chi preferisce un’alternativa analcolica

«Abbiamo studiato un format che mancava a Napoli – aggiunge Fabrizio Scippa, Ceo di The Code e socio di maggioranza – il fast drink legato alla cultura spagnola, un modello che siamo già pronti a portare in tutta Italia»