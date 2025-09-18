Dramma nella tarda serata di ieri a Pontecagnano, in via Lago Lucrino. Un ragazzo di 20 anni, originario di Olevano sul Tusciano, ha perso la vita in un tragico incidente stradale.

Il giovane era alla guida di un fuoristrada quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. L’auto è finita contro alcuni blocchi di cemento posti ai margini della carreggiata: l’impatto è stato violentissimo e il veicolo si è accartocciato. Il ragazzo è rimasto incastrato tra le lamiere, morendo sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a estrarre il corpo, e i sanitari del Vopi, i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.