Napoli, tragedia in Tangenziale: moto perde il controllo ad alta velocità, due morti

Grave incidente ieri sera, poco dopo le 22, lungo la Tangenziale di Napoli. Una moto con a bordo due persone ha perso il controllo ed è finita violentemente contro le barriere di protezione nella galleria Monte Sant’Angelo Est, in direzione Capodichino.

Il conducente è morto sul colpo, mentre la passeggera – una donna – è deceduta pochi minuti dopo l’impatto. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Le vittime, due persone di età compresa tra i 50 e i 60 anni, viaggiavano a forte velocità: la moto avrebbe superato i 140 km/h al momento dell’impatto, avvenuto subito dopo l’uscita dalla galleria. Lo schianto non ha lasciato loro scampo.