“Forza senza precedenti” su Gaza City: Israele avverte i residenti di evacuare subito
Set 19, 2025 - Redazione Vesuviolive
Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno annunciato che agiranno a Gaza City con “una forza senza precedenti” e hanno esortato i civili a lasciare l’area. Contestualmente, è stata chiusa Salah al-Din Road, la principale arteria utilizzata nei giorni scorsi come corridoio di evacuazione.
In un messaggio pubblicato su X, il portavoce dell’esercito israeliano in lingua araba, Avichay Adraee, ha dichiarato: “Da questo momento, Salah al-Din Road è chiusa al traffico in direzione sud. Le Idf continueranno ad agire con forza senza precedenti contro Hamas e le altre organizzazioni terroristiche”.
Adraee ha precisato che l’unico percorso ancora disponibile per i civili che intendono spostarsi verso sud è Al-Rashid Street. Ha quindi rinnovato l’appello agli abitanti della città: “Vi invitiamo a cogliere questa opportunità e unirvi alle centinaia di migliaia di persone che hanno già lasciato Gaza City per dirigersi verso l’area umanitaria a sud”.