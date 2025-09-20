Varcaturo, malore in auto: mamma 29enne salvata dal figlio eroe di soli 6 anni

Attimi di paura a Varcaturo, frazione di Giugliano, dove una giovane mamma di 29 anni si è sentita male mentre era in auto con i suoi due bambini. Erano circa le 18 in via Madonna del Pantano quando la donna ha accusato un improvviso malore, iniziando a vomitare violentemente.

In quei momenti concitati, il piccolo Sasy, appena 6 anni, ha dimostrato sangue freddo e lucidità sorprendenti.

Come raccontato da Nessuno Tocchi Ippocrate, con il suo smartphone ha inviato la posizione agli zii, che hanno subito allertato il 118. Non solo: nell’attesa dei soccorsi, ha saputo rassicurare la sorellina più piccola, Isabel, mantenendo la calma nonostante la paura.

In pochi minuti è arrivata sul posto un’ambulanza “India” della postazione 118 di Varcaturo, che ha preso in carico la donna, trasportandola per le cure necessarie.