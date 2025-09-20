Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Varcaturo, malore in auto: mamma 29enne salvata dal figlio eroe di soli 6 anni

Set 20, 2025 - Redazione Vesuviolive

Ambulanza. Immagine di repertorio

Attimi di paura a Varcaturo, frazione di Giugliano, dove una giovane mamma di 29 anni si è sentita male mentre era in auto con i suoi due bambini. Erano circa le 18 in via Madonna del Pantano quando la donna ha accusato un improvviso malore, iniziando a vomitare violentemente.

In quei momenti concitati, il piccolo Sasy, appena 6 anni, ha dimostrato sangue freddo e lucidità sorprendenti.

Come raccontato da Nessuno Tocchi Ippocrate, con il suo smartphone ha inviato la posizione agli zii, che hanno subito allertato il 118. Non solo: nell’attesa dei soccorsi, ha saputo rassicurare la sorellina più piccola, Isabel, mantenendo la calma nonostante la paura.

In pochi minuti è arrivata sul posto un’ambulanza “India” della postazione 118 di Varcaturo, che ha preso in carico la donna, trasportandola per le cure necessarie.

Tag
Varcaturo
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI