Avanza il Vortice Ciclonico, arriva il freddo. Temperature giù di oltre 10 gradi: da quando

Dopo giornate soleggiate e temperature tipicamente estive, stando alle previsioni meteo, si verificherà un crollo termico con l’arrivo del freddo e delle piogge.

Meteo, arriva il freddo: crollano le temperature

Secondo le stime de Il Meteo, l’autunno farà irruzione nel nostro paese provocando intensi temporali su tante regioni e dando il via ad un repentino cambiamento climatico. In questo inizio settimana le temperature crolleranno anche di 10 gradi rispetto ai valori registrati nei giorni precedenti.

Da un contesto pienamente estivo, si sta già registrando una vera e propria inversione di tendenza anche al Sud. In Campania, nello specifico, la Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di allerta meteo per temporali, fulmini e raffiche di vento in vigore fino alla giornata di domani.

Tuttavia, sarà nei prossimi giorni che si assisterà ad una marcata diminuzione termica, soprattutto a partire da giovedì 25 settembre. A causa di un vortice ciclonico, carico di aria fredda, i termometri inizieranno a segnare valori sempre più bassi, con differenze anche di 8/10 gradi rispetto allo scorso weekend.

Saranno le temperature notturne a subire un calo ancor più netto, spazzando via il fenomeno delle cosiddette “notti tropicali”. Da domenica 28 settembre e con l’avvio di ottobre, l’alta pressione favorirà la discesa verso l’Italia di masse d’aria ancora più fredde che faranno letteralmente crollare le temperature. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire le proiezioni attuali.