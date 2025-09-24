Navi italiane sotto attacco, eurodeputata campana: “Tantissime bombe sonore. Inaccettabile”

Si trovava a bordo di una delle barche colpite questa notte Benedetta Scuderi, l’eurodeputata originaria di Agropoli, in provincia di Salerno: l’attacco di droni, rivolto alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla – la spedizione diretta a Gaza per fornire aiuti umanitari alla popolazione – è avvenuto a poche miglia da Creta, in acque internazionali.

Attacco Flotilla: il racconto della eurodeputata campana Scuderi

“Stiamo tutti bene, ci sono stati solo danni fisici alle imbarcazioni e un po’ di paura per gli attacchi che sono durati diverse ore. Non abbiamo dormito, è stata una nottata intensa, siamo stati in allerta con un bel po’ di paura. Non sapevamo quando sarebbero finiti gli attacchi né di che tipo sarebbero stati perché c’è stata una escalation” – ha raccontato l’eurodeputata in un video diffuso sui social.

“Tantissime bombe sonore hanno attaccato tutta la flotta. Tre di queste hanno colpito la nostra imbarcazione, una è finita sull’albero, danneggiando la nostra vela. Noi stiamo tutti bene ma è inaccettabile che questo possa accadere in acque internazionali. Vogliamo una risposta concreta del nostro Governo e di tutte le istituzioni, siamo cittadine e cittadini che sono stati colpiti su barche, di cui molte come la mia, battono bandiera italiana”.

Un attacco graduale che avrebbe visto prima il rilascio di materiale urticante seguito poi da bombe sonore e altri materiali. Un episodio di una gravità senza precedenti che, oltre all’Italia, ha coinvolto anche Inghilterra e Polonia.