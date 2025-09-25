Vesuvio Live

James Senese in Rianimazione per un’infezione, il Cardarelli: “È in condizioni critiche”

Set 25, 2025 - Veronica Ronza

James Senese

E’ ricoverato in gravi condizioni il celebre musicista napoletano James Senese. A fornire aggiornamenti sul quadro clinico dell’artista è l’ospedale Cardarelli.

James Senese ricoverato, il Cardarelli: “Gravi condizioni”

“E’ al Cardarelli in condizioni critiche il noto musicista James Senese. Il ricovero nel reparto di Rianimazione si è reso necessario da ieri sera per l’insorgere di un’infezione severa. La prognosi è riservata” – si legge nella nota diffusa dal nosocomio.

Il musicista sarebbe, dunque, giunto in pronto soccorso in condizioni critiche. A colpirlo sarebbe stata una grave infezione che avrebbe spinto l’equipe medica a trasferire il paziente nel reparto di Rianimazione, dove attualmente è ricoverato.

Già lo scorso aprile, Senese era finito in ospedale per sottoporsi ad un intervento, effettuato presso il Vecchio Pellegrini di Napoli. Lui stesso era intervenuto sui social per tranquillizzare i suoi followers annunciando un imminente ritorno ai suoi progetti musicali. Al momento la prognosi resta riservata, seguiranno ulteriori aggiornamenti.

