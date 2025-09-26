Trovato morto a 17 anni, Napoli piange Daniele: “Bravissimo ragazzo, famiglia esemplare”

L’intera città di Napoli ha appreso con sconforto la notizia della scomparsa di Daniele Ponzo, il ragazzo di 17 anni ritrovato morto in un cantiere edile a Mariglianella. Una tragedia che ha sconvolto i cittadini che hanno voluto far sentire la propria vicinanza ai familiari della vittima.

Dolore a Napoli per Daniele Ponzo: trovato morto a 17 anni

Daniele aveva fatto perdere le sue tracce da qualche ora quando i familiari hanno fatto scattare l’allarme, avviando le ricerche. Stando a quanto emerso il giovane si sarebbe fermato a casa di sua zia per poi uscire a fare un giro in bici. Soltanto in mattinata il suo corpo privo di vita è stato ritrovato da un operaio all’interno di un cantiere.

Per gli inquirenti non vi sarebbe alcun dubbio: Daniele si sarebbe tolto la vita. Al momento non è chiaro cosa abbia spinto il ragazzo a compiere un gesto così estremo, alla sua giovane età, e nemmeno le modalità adottate.

“A 17 anni la vita dovrebbe correre veloce, come una bici in discesa. La notizia di Daniele Ponzo ha fermato tutti, lasciando solo silenzio e dolore. Un pensiero a lui, alla sua famiglia e a una comunità di Mariglianella che oggi piange troppo forte” – ha scritto il consigliere Ciro Guadagno.

Anche la Parrocchia San Vitaliano ha voluto dire addio a Daniele: “Per i genitori sopravvivere ai propri figli è qualcosa di particolarmente straziante, che contraddice la natura elementare dei rapporti che danno senso alla famiglia stessa. È l’esperienza terribile e tragica che sta vivendo la famiglia di Daniele Ponzo, un giovanissimo come tanti del nostro territorio, che ha perso la vita per cause ancora da chiarire. La nostra comunità parrocchiale affida Daniele al Signore della vita mentre invoca per la famiglia e per gli amici pace e consolazione”.

“Oggi il mio pensiero e il mio abbraccio vanno alla famiglia Ponzo, ai genitori, al piccolo Dario e a te Daniele, un bravissimo ragazzo proveniente da una famiglia esemplare, a cui io e la mia famiglia ci stringiamo, per il dolore immenso che quest’oggi ha colpito tutti noi. Caro Daniele, ora veglia su di loro e che il cielo ti sia lieve” – si legge in un altro post.