Tragedia in Campania, malore improvviso mentre lavora a scuola: Filippo muore a 29 anni

Tragedia a Ginestra degli Schiavoni, in provincia di Benevento, dove un ragazzo di 29 anni, Filippo Bartoli, è morto a seguito di un malore improvviso che non gli avrebbe lasciato scampo.

Ginestra degli Schiavoni: ragazzo di 29 anni morto per un malore

Stando a quanto emerso, il giovane si trovava sulle scale della scuola di Baselice, dove lavorava come collaboratore scolastico, quando si sarebbe sentito male. Il 29enne sarebbe stato ritrovato privo di sensi sui gradini, facendo scattare fin da subito l’allarme.

Trasportato d’urgenza presso l’ospedale San Pio di Benevento, dopo due settimane di ricovero in condizioni critiche, ieri il cuore di Filippo ha smesso di battere per sempre, lasciando sgomento e incredulità nell’intera comunità.

“Abbiamo appena appreso della scomparsa del nostro giovane compagno Filippo Bartoli, di Ginestra degli Schiavoni. Non ci sono parole adeguate a esprimere lo sgomento e il dolore suscitato in noi nell’apprendere una notizia simile. Chi ha avuto modo di conoscerlo in questi anni non può che ricordare il suo sorriso, spontaneo e autentico, e il suo impegno determinato nella volontà di collaborare alla costruzione di un mondo migliore” – si legge nel post diffuso dal PCI-Sant’Agata de’ Goti.

“In questo momento così triste, vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza alla sua famiglia e a quanti gli volevano bene. In noi conserveremo sempre il ricordo del tempo trascorso insieme, degli eventi e delle iniziative organizzate, delle speranze e dei sogni condivisi”.

“Filippo era un ragazzo che nutriva idee, speranze e impegno per un mondo migliore, che ha partecipato attivamente alla vita sociale e democratica del suo paese, anche come candidato consigliere comunale, e della nostra associazione. Filippo era una persona fortemente empatica, che esprimeva valori di altruismo e solidarietà, era un amico e compagno sempre presente al corteo del 25 aprile. Riposa in pace Filippo, che la terra ti sia lieve” – scrive l’ANPI Provinciale Benevento.