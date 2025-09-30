Dramma in Campania, uccide la moglie a colpi di pietra e scappa con i figli: lei aveva 49 anni

Tragedia a Paupisi, in provincia di Benevento, dove una donna sarebbe stata uccisa dal marito: si chiamava Elisabetta Polcino ed aveva 49 anni. Si tratterebbe dell’ennesimo caso di femminicidio.

Benevento, femminicidio a Paupisi: donna uccisa dal marito

Stando a quanto rende noto Il Mattino, il corpo senza vita della donna sarebbe stato ritrovato questa mattina. Stando ad una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata freddata a colpi di pietra, perdendo la vita in poco tempo.

Al momento non sono note le dinamiche della vicenda, le forze dell’ordine sono impegnate nelle ricerche dell’uomo, marito della 49enne, che attualmente risulterebbe irreperibile insieme ai due figli minorenni. Potrebbe essere scappato portando con sé i bambini.

Oltre i due ragazzi, che probabilmente erano presenti o poco distanti quando si è consumato il dramma, la coppia ha un altro figlio, l’unico maggiorenne, che si trova fuori Regione per motivi di lavoro. Proseguono intanto le indagini per chiarire con esattezza l’accaduto ed accertare le responsabilità dell’uomo.