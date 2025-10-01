Ha ucciso moglie e figlio di 15 anni ed è scappato: arrestato l’uomo, ha confessato tutto

Avrebbe ammesso il duplice omicidio Salvatore Ocone, l’uomo accusato di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni a Paupisi, in provincia di Benevento.

Paupisi, l’uomo ha confessato: ha ucciso moglie e figlio

Ocone avrebbe stroncato la vita della moglie, Elisa Polcino, 49enne, colpendola con un sasso, probabilmente mentre si trovava a letto. Avrebbe poi tentato di colpire i figli – Cosimo di 15 anni e Antonia di 16 – caricandoli in auto e dandosi alla fuga.

Sarebbe stato fermato dai carabinieri dopo circa 13 ore, nelle campagne di Ferrazzano: si trovava in auto con la figlia 16enne gravemente ferita e il cadavere del figlio 15enne. La ragazza è stata trasferita d’urgenza in ospedale dove attualmente è ricoverata.

Il padre è stato portato presso la caserma di Campobasso dove, nel corso dell’interrogatorio, ha ammesso le sue responsabilità, raccontando di essersi scagliato contro i ragazzi subito dopo aver aggredito mortalmente la moglie. L’uomo è accusato di duplice omicidio aggravato, tentato omicidio e sequestro di persona.