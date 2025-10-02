Vesuvio Live

Tragedia a Lioni (Avellino): Concita muore durante il parto. Aveva perso la sorella dopo un trapianto

Ott 02, 2025 - Redazione Vesuviolive

Una tragedia ha scosso la comunità di Lioni nella notte appena trascorsa. Concita Perna, 41 anni, è deceduta durante il parto presso la clinica Malzoni di Avellino. La donna non è riuscita a superare le complicanze, mentre il bambino è nato vivo e in buone condizioni di salute.

Le cause del decesso non sono ancora state chiarite, anche se tra le ipotesi al vaglio dei medici ci sarebbe una grave emorragia.

La notizia ha sconvolto l’intera comunità di Lioni, già segnata da un altro dolore poco più di un anno fa: la sorella di Concita, Teresa, era infatti deceduta all’ospedale Niguarda di Milano in seguito a un trapianto di cuore non andato a buon fine.

