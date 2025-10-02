LIVE FLOTILLA/ L’imbarcazione Mikeno ferma nelle acque di Gaza

Le informazioni sul numero di imbarcazioni della Flotilla ancora in navigazione verso Gaza sono al momento difficili da verificare in maniera chiara.

Secondo il ministero degli Esteri italiano, la Marina israeliana, che ha impiegato «16 navi nell’operazione», dovrebbe concludere oggi la missione di abbordaggio.

I tempi relativamente lunghi per fermare le imbarcazioni sarebbero dovuti alle «precauzioni adottate per evitare incidenti». L’arrivo al porto di Ashdod richiederà ancora diverse ore di navigazione. «Le operazioni di abbordaggio sono ancora in corso, le stiamo seguendo minuto per minuto», ha dichiarato la premier Giorgia Meloni.

Lo strumento di tracciamento della Global Sumud Flotilla segnala che, delle 44 imbarcazioni coinvolte nella missione, solo 4 risultano ancora «in navigazione», mentre le altre sono state intercettate o si presume lo siano state, poiché i contatti a bordo sono stati persi.

Tra le 4 imbarcazioni ancora in movimento, due ricevono supporto legale e stanno dirigendosi verso nord, con rotta su Cipro. Una si trova davanti alle coste dell’Egitto, mentre un’altra, la Mikeno, è quella più vicina alla costa della Striscia di Gaza secondo i dati disponibili, ma risulta a zero nodi.