Campania fortunata, centrato il ‘5’ al SuperEnalotto a Portici: la vincita
Ott 02, 2025 - Redazione Vesuviolive
Colpo fortunato in Campania con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 30 settembre, a Portici (Napoli) è stato centrato un “5” dal valore di 23.788,39 euro. La schedina vincente è stata giocata al Bar L’Angolo di corso Garibaldi 198.
Come ricorda Agipronews, l’ultimo “6” milionario – da 35,4 milioni di euro – è stato realizzato lo scorso 22 maggio a Desenzano del Garda (Brescia). Intanto il jackpot continua a crescere: per la prossima estrazione, in programma giovedì 2 ottobre, la posta in palio salirà a 58,6 milioni di euro.