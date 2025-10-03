Esce di casa nel Napoletano e non torna più: è disperso in mare e ha 30 anni

Ore di apprensione a Bacoli dove dal pomeriggio di ieri risulta disperso in mare un 30enne. Si tratta di un finanziere del posto che sarebbe uscito di casa nel primo pomeriggio per poi non fare più rientro.

Bacoli, finanziere di 30 anni disperso in mare

Stando a quanto rende noto Il Mattino, il 30enne era uscito per fare un giro in canoa, nonostante le avverse condizioni meteo, ma da quel momento in poi sembra sparito nel nulla. L’ultimo avvistamento risalirebbe alle ore 15:30 quando sarebbe stato visto da alcune persone a Capo Miseno.

A far scattare l’allarme sarebbero stati i genitori del ragazzo che, non vedendolo rientrare più a casa, avrebbero allertato le forze dell’ordine. Sono così intervenuti Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza e Carabinieri oltre a due motovedette e due elicotteri.

Al momento si sta perlustrando in particolare il tratto costiero compreso tra Miseno e Miliscola ma non vi sono significativi aggiornamenti. Non si sa cosa sia successo ma sicuramente le forti raffiche di vento registrate hanno contribuito a creare una situazione sfavorevole in mare.