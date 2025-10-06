Rissa tra giovani, si cerca sangue per Gaetano: ha 17 anni ed è in coma farmacologico

A seguito di una violenta rissa tra giovani, avvenuta a Montesarchio in provincia di Benevento, un ragazzo di 17 anni è ricoverato in ospedale in coma farmacologico.

Rissa a Montesarchio: ragazzo di 18 anni in coma farmacologico

L’aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra sabato e domenica, davanti ad una discoteca del posto. Ad avere la peggio il giovane Gaetano che sarebbe stato colpito più volte alla testa con una mazza da baseball. Il 17enne, originario di Vitulano, sarebbe finito d’urgenza in ospedale: i colpi gli avrebbero causato lo sfondamento del cranio.

Gaetano attualmente viene tenuto in coma farmacologico all’Ospedale San Pio di Benevento dove, a causa delle gravi lesioni riportate, sta lottando tra la vita e la morte. In queste ultime ore sta circolando sui social un appello urgente per la donazione di sangue a favore del ragazzo. Gli interessati possono recarsi al Centro Trasfusionale Rummo di Benevento per sottoporsi al prelievo.

Nel corso della rissa, oltre al 17enne, sarebbe rimasto ferito un altro ragazzo ma in maniera più lieve. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti i carabinieri per avviare le indagini del caso e risalire ai responsabili dell’accaduto. Al momento sono stati arrestati quattro ragazzi, tutti 20enni, con l’accusa di tentato omicidio.

Stando ad una prima ricostruzione, resa nota da Il Corriere del Mezzogiorno, la lite sarebbe scoppiata per motivi legati ad una ragazza. Attualmente non si esclude nessuna pista, nemmeno quella di una sorta di spedizione punitiva proprio per contrasti nati a causa della giovane contesa.