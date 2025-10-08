Corso per manutentore treni in partenza il 27 ottobre: con Rail Academy lavori subito, basta la licenza media

Rail Academy lancia il corso per Manutentore dei Veicoli Ferroviari: la scuola di formazione leader nel settore ferroviario, annuncia la partenza entro il 27 ottobre di un nuovo percorso dedicato a chi desidera costruire una carriera solida e specializzata in un comparto in costante crescita.

Rail Academy, il 27 ottobre parte il corso per manutentori di veicoli ferroviari

il corso per Manutentore dei veicoli ferroviari, interamente online è in partenza il 27 ottobre: si tratta di un’opportunità concreta per entrare in un settore che non conosce crisi, dove la richiesta di tecnici qualificati è in continuo aumento e la formazione rappresenta il primo passo verso un impiego stabile e ben retribuito.

Il Manutentore dei veicoli ferroviari è una figura chiave del mondo della mobilità su rotaia: un tecnico capace di garantire l’affidabilità, la sicurezza e l’efficienza dei convogli che ogni giorno percorrono la rete nazionale.

Cosa impareranno gli allievi

Il corso proposto da Rail Academy fornisce una preparazione completa, approfondendo tutti gli aspetti del mestiere: dal ciclo di vita dei veicoli alle normative di settore, dalle caratteristiche tecniche e funzionali alle diverse tipologie di mezzi e impianti ferroviari.

L’obiettivo è formare professionisti in grado di intervenire su tutte le principali componenti di un veicolo, dai carrelli ai sistemi di trazione e repulsione, dal telaio alla cassa, fino ai circuiti elettrici, agli impianti pneumatici e frenanti, alle porte e ai dispositivi antincendio.

Un lavoro di responsabilità: la futura sicurezza ferroviaria potrebbe dipendere da te!

Durante il percorso formativo, i partecipanti acquisiranno una conoscenza approfondita dei componenti ferroviari e delle modalità di manutenzione, sviluppando la capacità di eseguire ispezioni regolari, diagnosticare guasti e realizzare riparazioni tempestive.

Verranno inoltre fornite competenze sull’utilizzo delle attrezzature specifiche di officina e sulle procedure operative standard previste dalle normative di sicurezza, indispensabili per lavorare in contesti regolamentati e di alta responsabilità.

Un titolo riconosciuto per lavorare subito: basta la licenza media

Tutte le competenze acquisite saranno certificate attraverso il rilascio del Certificato di Avvenuta Formazione, che rappresenta un titolo qualificante e riconosciuto nel settore.

Il corso, accessibile anche a chi possiede la sola licenza media, è pensato per chi desidera entrare rapidamente nel mondo del lavoro attraverso una formazione tecnica mirata, spendibile e concreta.

Con Rail Academy, la formazione diventa un trampolino verso una carriera certa: la scuola collabora infatti con numerose aziende e operatori ferroviari che cercano costantemente personale tecnico specializzato. È una scelta che unisce passione per la meccanica e desiderio di stabilità, aprendo la strada a un futuro professionale costruito su binari solidi.

Quando parte il corso per manutentore ferroviario e come partecipare

Il corso parte il 27 ottobre, interamente online. Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito ufficiale di Rail Academy o contattare la segreteria telefonicamente al 375 5172189: un team di esperti è pronto ad accompagnare ogni candidato nel suo percorso verso il lavoro.

Facebook: Rail Academy

Instagram: RailAcademy

Linkedin: Rail Academy