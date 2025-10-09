Trump annuncia la fine della guerra: “Ostaggi liberi, Israele ritirerà i soldati. Pace eterna”

Raggiunto l’accordo di pace tra Israele e Hamas, sfociato nell’avvio di una prima fase del piano che prevede la sospensione dei combattimenti a Gaza e il rilascio dei primi ostaggi: ad annunciarlo, via social, è stato il presidente americano Donald Trump, tra gli artefici del nuovo patto.

Gaza, Trump annuncia la pace: “Ostaggi liberi”

“Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno firmato entrambi la prima fase del nostro accordo di pace. Questo significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e che Israele ritirerà i suoi soldati sulla linea stabilita, come d’accordo, come primi passi verso una pace forte, duratura, eterna” – si legge nella nota diffusa da Trump.

“Tutte le parti verranno trattate in modo equo. Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, per Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d’America. Ringraziamo i mediatori del Qatar, dell’Egitto, della Turchia, che hanno lavorato con noi per realizzare questo evento senza precedenti. Siano benedetti i mediatori di pace“.

A seguito della comunicazione, nella notte, a Gaza, sono esplosi i festeggiamenti. L’accordo tra le delegazioni israeliane e palestinesi, con la mediazione diretta del presidente Trump, ha generato un clima di gioia dopo mesi e mesi di dolore e sofferenza.