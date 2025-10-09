Leonardo morto a 31 anni, stava per diventare papà: i suoi organi salveranno altre vite

Aveva solo 31 anni Leonardo Leone, il poliziotto siciliano morto poche settimane fa, pare per un malore o una malattia che non gli avrebbe lasciato scampo. La famiglia ha espresso il consenso per l’espianto degli organi del giovane defunto.

Addio Leonardo, il poliziotto morto a 31 anni

Originario di Calatafimi, in provincia di Trapani, il 31enne si è spento all’ospedale Villa Sofia di Palermo. La notizia ha sconvolto l’intera comunità, stretta intorno al dolore di familiari, amici e colleghi che hanno appreso con sconforto della grave perdita.

Leonardo presto sarebbe diventato papà per la prima volta. Era sposato da poco più di due anni e attendeva con gioia l’arrivo della sua bambina. La famiglia ha rispettato la volontà del giovane agente, acconsentendo all’espianto degli organi.

“Fisicamente non conoscerai mai tua figlia ma sappi che tutti noi saremo sempre dietro di lei a sostenerla, come avresti fatto tu. Per me sarà la figlia femmina che non ho e ti prometto che non mancherò mai di ricordarle la brava persona che sei stato e la generosità che fino all’ultimo ti ha contraddistinto” – si legge nel post diffuso dal cognato che ha reso noto il lancio di una raccolta fondi (attiva su Go Fund Me) per sostenere economicamente la vedova e la sua bambina.

“Purtroppo il nostro giovane concittadino Leonardo Leone non ha superato la più dura battaglia della sua vita. Moltissime le preghiere della comunità calatafimese per tenere in vita la speranza di guarigione. Leonardo, insieme alla famiglia, lascia una grande testimonianza di generosità ovvero donare i suoi organi nell’ultimo gesto di speranza e solidarietà verso il prossimo. Un profondo e sentito cordoglio alla giovane moglie e alla famiglia da parte dell’amministrazione comunale, dal sindaco e dalla tua città” – ha scritto il primo cittadino di Calatafimi, Francesco Grappuso.