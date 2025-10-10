Arriva l’eclissi solare più lunga del secolo: visibile al Sud Italia, per 6 minuti sarà buio in pieno giorno

Annunciata dalla NASA la prossima eclissi solare che oscurerà numerose zone del Nord Africa, dell’Asia e dell’Italia Meridionale.

Sei minuti di buio in pieno giorno: l’eclissi solare più lunga del secolo

Preparate gli occhiali protettivi e le macchine fotografiche: il 2 agosto 2027 si consumerà quella che è già stata definita l’eclissi solare totale più lunga del secolo.

Secondo le previsioni riportate dal sito Wired, la totalità – ossia la fase in cui la Luna coprirà completamente il Sole – durerà fino a 6 minuti e 23 secondi nel suo punto massimo, in territorio egiziano. Il percorso dell’ombra lunare attraverserà Spagna meridionale, Nord Africa, Egitto e Arabia Saudita.

In Italia l’eclissi non sarà totale, ma parziale. Le regioni meridionali – come Sicilia, Calabria e, marginalmente, anche alcune aree della Sardegna – avranno occasione di assistere a un oscuramento visibile del Sole: un’ombra significativa e uno spettacolo celeste notevole.

L’importanza del fenomeno

Per la comunità scientifica l’evento è un’occasione preziosa: permetterà di studiare la corona solare (la parte esterna dell’atmosfera del Sole), misurare variazioni di temperatura e corrente atmosferica, e forse cogliere fenomeni rarissimi non osservabili durante il giorno normale.

È importante sottolineare che definire questa eclissi “la più lunga del secolo” non significa che mai più ce ne sarà una con durata comparabile, ma indica che per il periodo compreso tra il 2000 e il 2100 sarà probabilmente l’evento con la fase totale più estesa.

Eclissi, dove sarà maggiormente visibile

Il conto alla rovescia è già iniziato. Nel frattempo, chi volesse organizzare un viaggio per essere nella traiettoria della totalità – magari in Egitto – dovrà tener presente anche condizioni meteorologiche, accessibilità e permessi.

La probabile traiettoria dell’eclissi solare prevista per il 2027

Un ottimo compromesso tra accessibilità e posizione ideale per godere del fenomeno potrebbe essere la Spagna del sud: un’idea vacanza da non sottovalutare visto che l’eclissi ricadrà nel mese di agosto (e la NASA ci ha dato tanto anticipo per prenotare in tranquillità).

In Italia, resta comunque l’occasione per un’osservazione parziale: non sarà un’eclissi da scenario apocalittico, ma vale senz’altro la pena non perderla.