Il femminicidio di Melania Rea diventa una serie: la protagonista sarà Maria Esposito

Il tragico femminicidio di Melania Rea sarà raccontato attraverso una avvincente serie televisiva che vedrà nel ruolo di protagonista Maria Esposito, l’attrice diventata nota al pubblico per il ruolo di Rosa Ricci in Mare Fuori.

Arriva la serie su Melania Rea: ci sarà Maria Esposito

Stando a quanto emerso, la piattaforma americana Hbo sarebbe pronta per dare il via alle riprese dei primi episodi della nuova serie, mettendo in risalto la vicenda di cronaca nera, risalente al 2011, che si concluse con l’assassinio di Melania Rea, una giovane madre di 28 anni, originaria di Somma Vesuviana e l’arresto di suo marito, Salvatore Parolisi, condannato in via definitiva per omicidio.

Secondo le prime indiscrezioni il regista della fiction, che dovrebbe essere composta da 4 episodi, sarebbe Stefano Mordini. A vestire i panni dei protagonisti, invece, dovrebbero essere Maria Esposito (nel ruolo di Melania) e Daniele Rienzo (nel ruolo di Salvatore Parolisi).

Le riprese dovrebbero partire verso il mese di novembre, dunque, considerando i tempi tecnici, le puntate potrebbero arrivare sugli schermi l’anno successivo. Al momento, tuttavia, non vi sono conferme ufficiali.