Dramma nel pomeriggio di ieri lungo la Bussentina, nei pressi di Sanza, dove hanno perso la vita Saverio Angelo Spina, 65 anni, e la compagna Antonietta Aluotto, 57 anni, entrambi di Monte San Giacomo. I due, che condividevano la passione per le motociclette, viaggiavano a bordo della loro moto quando si sono scontrati con una Fiat Punto guidata da un uomo di Buonabitacolo.

La dinamica dell’incidente

L’impatto, avvenuto intorno al chilometro 17,800, è stato violentissimo. Nello scontro è rimasta coinvolta anche un’altra motocicletta, condotta da un uomo di Cava de’ Tirreni, che è caduto riportando ferite gravi.

Secondo una prima ricostruzione, la coppia non sarebbe riuscita a evitare l’auto, che pare si stesse immettendo sulla carreggiata dopo una sosta in un’area di servizio. Le cause del sinistro sono comunque al vaglio della magistratura e dei carabinieri della Compagnia di Sapri, coordinati dal comandante della stazione di Sanza, Massimiliano Howl.

Antonietta Aluotto è morta sul colpo, mentre il compagno è rimasto a terra gravemente ferito. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, il personale del Geo Capitello e i militari dell’Arma. È stato anche allertato un elisoccorso, ma le ferite riportate da Spina si sono rivelate fatali: l’uomo è deceduto prima di poter essere trasferito in ospedale.

L’altro motociclista coinvolto è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Salerno, dove è ricoverato in gravi condizioni. Illeso, ma sotto shock, il conducente della vettura.

Il dolore della comunità

La notizia della morte di Angelo e Antonietta ha sconvolto la comunità di Monte San Giacomo, dove la coppia era molto conosciuta e stimata. Entrambi imprenditori nel settore delle pompe funebri, erano appassionati viaggiatori su due ruote e spesso partecipavano a raduni motociclistici in tutta Italia.

La sindaca Angela D’Alto, in viaggio all’estero al momento della tragedia, ha espresso profondo cordoglio a nome dell’amministrazione comunale, stringendosi al dolore dei familiari e degli amici.