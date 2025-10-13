Cesare Paciotti è morto, addio al re delle scarpe: colpito da un malore fatale in casa

Lutto nel mondo della moda per la scomparsa di Cesare Paciotti, stilista e fondatore di uno dei marchi di scarpe più importanti in Italia, morto all’età di 67 anni a seguito di un malore.

Malore fatale in casa: è morto Cesare Paciotti

Stando a quanto emerso, l’imprenditore si trovava all’interno della sua abitazione di Civitanova Marche quando sarebbe stato colpito da un malore fatale. A lanciare l’allarme sarebbero stati i familiari che avrebbero richiesto l’intervento immediato del 118. All’arrivo dei sanitari, tuttavia, per Paciotti non ci sarebbe stato nulla da fare.

Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità, affranta per questa dolorosa e improvvisa perdita. In tanti hanno voluto ricordare il celebre stilista, simbolo del Made in Italy, attraverso messaggi d’affetto e di cordoglio per la famiglia.

“Oggi il mondo della moda perde una delle sue voci più originali e coraggiose. E’ venuto a mancare Cesare Paciotti, maestro dell’eleganza Made in Italy e vero simbolo dell’arte calzaturiera. Ho avuto il privilegio di conoscere bene la sua famiglia e i suoi nipoti, persone di grande umanità. In questi anni ho potuto vedere da vicino la dedizione, la passione e l’amore con cui Cesare costruiva non solo scarpe ma un sogno e un’eredità che dura nel tempo” – si legge in uno dei post diffusi sui social.

“Cesare non era soltanto un designer: con il suo studio, il suo estro, ha saputo trasformare la calzatura in un’icona. Le sue collezioni sono sempre state un equilibrio tra innovazione e artigianato, audacia e disciplina stilistica. In questo momento di dolore e vuoto, formulo le mie più sincere condoglianze a tutta la famiglia Paciotti. La sua visione continuerà a camminare sulle strade del mondo, nelle mani di chi ama l’eccellenza. Riposa in pace Cesare, il tuo segno rimane impresso nei passi dichi continuerà il tuo cammino”.